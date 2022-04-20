Норвегія передала Україні переносні системи протиповітряної оборони Mistral.

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

За словами міністра оборони країни Бьорна Арільда ​​Грама, війна в Україні може затягнутися, і зараз країна дуже потребує міжнародної підтримки, щоб протистояти російській військовій агресії. Тому уряд вирішив подарувати Україні ЗРК Mistral (Містраль).

Він зазначив, що ці комплекси мають високу ефективність та використовуються на флоті.

Уряд Норвегії раніше ухвалив рішення передати Україні загалом 4 тис. протитанкових ракет та кілька видів засобів захисту та іншого військового спорядження.

Зараз Норвегія безоплатно передала зі своїх запасів ЗРК Mistral (близько 100 ракет + невелика кількість пускових установок).

Зазначається, що збройні сили Норвегії хочуть замінити цей тип зброї, тому передача Mistral не вплине на національний військовий потенціал.

– Ракета буде знята з виробництва збройними силами Норвегії, але це, як і раніше, сучасна та ефективна зброя, яка принесе Україні велику користь, – зазначив міністр оборони.

За його словами, аналогічні системи озброєння надали інші країни. ЗРК уже вирушили до України.

ЗРК Mistral – оснащені пасивною головкою самонаведення для ураження вертольотів та літаків, що летять на малих висотах. Максимальна швидкість ракети – 800 м/с, дальність стрілянини – 500-6000 м. Довжина ракети – близько 1,9 м, маса – близько 19 кг (бойової частини – 3 кг). Mistral є французькою розробкою.

Раніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Норвегії сказав, що зараз ЗСУ вкрай потребують протиповітряні системи.

Зокрема, йшлося про норвезький пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS малого та середнього радіуса дії.