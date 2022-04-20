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Факти / Світ

Точна і швидка розвідка, прихована від противника: безпілотники Quantix Recon, характеристики

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
беспилотник

Американська компанія AeroVironment, Inc., світовий лідер в області інтелектуальних багатодисциплінарних роботизованих систем, вчора, 19 квітня, оголосила про те, що має намір передати Міністерству оборони України понад 100 безпілотних авіаційних систем (БАС) Quantix Recon і операційні послуги з навчання.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Повідомляється, що пожертвування було передано послу і військовому аташе в Посольстві України головним виконавчим директором AeroVironment Вахідом Навабі під час особистої зустрічі.

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За словами Вахіда Навабі, це пожертвування надасть українським операторам інструмент, який може літати непоміченим з боку противника і не піддаватися впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну і швидку розвідку віддалених, недоступних областей динамічно мінливого поля бою.

Безпілотник Quantix Recon – це легкий, повністю автоматизований розвідувальний літальний апарат, який надає оперативну інформацію з використанням зображень рельєфу, рослинності та інфраструктури з географічною прив’язкою високого дозволу.

Quantix Recon поєднує в собі переваги вертикального зльоту і посадки з дальністю польоту, швидкістю і ефективністю безпілотного літального апарату з нерухомим крилом.

Завдяки повністю автоматизованому управлінню польотом БПЛА може обстежити площу до 1,6 км кв або 20 погонних км за 45-хвилинний політ з однією батареєю.

Поставка БАС Quantix Recon не залежить від інших тактичних ракетних комплексів AeroVironment і БАС, які вже поставляються Україні урядом США.

Очікується, що перша половина пожертвуваної партії безпілотних літальних апаратів Quantix Recon буде доставлена цього тижня, і негайно почнеться оперативне навчання.

Джерело: AeroVironment

Фото: Army-technology

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