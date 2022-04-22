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Факти / Світ

У Польщі українські школярі іспит з математики складатимуть рідною мовою

Валентина Летяк редакторка стрічки
Школа, школярі, школьники, ученики

Українські школярі, які зараз знаходяться у Польщі, після закінчення восьмого класу іспит з математики зможуть складати рідною мовою, а не польською. Про суттєві полегшення для дітей з України в ефірі RMF FM повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек.

Він наголосив, що близько 7 тис. українських учнів складатимуть у Польщі іспит з математики. За його словами, усі завдання дублюватимуться українською.

Дітям, які хочуть скласти іспит з польської мови, дадуть більше часу на надання відповідей.

Зараз у польських школах навчаються 185 тис. українських дітей-біженців, з яких 35 тис. – у дитсадках, 135 тис. – у початкових школах та кілька тисяч – у середніх.

Для закінчення початкової школи у Польщі обов’язковим є іспит у восьмому класі.

Окрім того, у Польщі зараз знаходяться близько 540 тис. дітей, які перебувають на дистанційному навчанні в українській системі.

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Джерело: rmf24.pl

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Фото: Pexels

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