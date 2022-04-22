Як заявив президент Франції Емманюель Макрон, його країна має намір надати Україні істотне озброєння, в тому числі самохідні артилерійські установки Цезар (CAESAR). Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Ouest-France.

Цезар – 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

Перший зразок гаубиці був показаний в 1994 році. У 2000 році був укладений контракт на поставку Збройним силам Франції п’яти установок на шасі автомобіля Unimog U2450L (6×6) фірми Мерседес-Бенц. Перші установки поставлені в кінці 2002 року.

САУ Цезар призначена для:

знищення живої сили:

знищення артилерійських батарей;

для забезпечення проходів по мінних полях і польовим загородженням.

Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею зі стволом в 52 калібру. Ця гаубиця може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні.

Максимальна дальність стрільби – 42 км. Скорострільність – шість пострілів за хвилину.

Оцінюючи проект САУ Цезар, експерти відзначили його переваги та недоліки:

Переваги:

висока стратегічна і тактична рухливість;

велика дальність стрільби;

низькі експлуатаційні витрати.

Недоліки:

погана прохідність по бездоріжжю;

низький ступінь захисту від вогню противника;

невеликий боєкомплект.

Вартість САУ Цезар оцінюється від $ 2,9 до 5,2 млн.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія