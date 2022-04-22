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Факти / Світ

Велика дальність стрільби і висока рухливість: характеристики САУ Цезар

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сау цезарь

Як заявив президент Франції Емманюель Макрон, його країна має намір надати Україні істотне озброєння, в тому числі самохідні артилерійські установки Цезар (CAESAR). Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Ouest-France.

Цезар – 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

Перший зразок гаубиці був показаний в 1994 році. У 2000 році був укладений контракт на поставку Збройним силам Франції п’яти установок на шасі автомобіля Unimog U2450L (6×6) фірми Мерседес-Бенц. Перші установки поставлені в кінці 2002 року.

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САУ Цезар призначена для:

  • знищення живої сили:
  • знищення артилерійських батарей;
  • для забезпечення проходів по мінних полях і польовим загородженням.

Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею зі стволом в 52 калібру. Ця гаубиця може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні.

Максимальна дальність стрільби – 42 км. Скорострільність – шість пострілів за хвилину.

Оцінюючи проект САУ Цезар, експерти відзначили його переваги та недоліки:

Переваги:

  • висока стратегічна і тактична рухливість;
  • велика дальність стрільби;
  • низькі експлуатаційні витрати.

Недоліки:

  • погана прохідність по бездоріжжю;
  • низький ступінь захисту від вогню противника;
  • невеликий боєкомплект.

Вартість САУ Цезар оцінюється від $ 2,9 до 5,2 млн.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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