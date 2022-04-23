Визнання Росії державою-терористом: перспективи та наслідки

18 квітня представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що наразі серйозно розглядають можливість надати Росії статус держави – спонсора тероризму.

Це стане не лише потужним економічним ударом по Росії, але й сигналом всьому світові. Та чи реальне нині таке рішення?

Перспективи визнання

Інформація про прохання визнати Росію державою-терористом з’явилася 15 квітня в американському виданні Washington Post.

Про це нібито попросив особисто президент України Володимир Зеленський.

Гарантій, що це станеться, немає. Поки що представники Білого дому та Держдепу не наважуються стверджувати, що США все ж визнають Росію державою – спонсором тероризму, хоча й вивчають такий варіант.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, є значний шанс, що Росію все ж визнають спонсором тероризму.

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– Це рішення можуть ухвалити, оскільки той пакет санкцій, який діє проти РФ з боку США, значною мірою має стосунок до тих санкцій, що діють проти країн, щодо яких цей статус (держави – спонсора тероризму. – Ред.) запроваджений… Рішення ухвалюється досить просто. Але, найімовірніше, знадобиться ще одна червона лінія, яку перетне РФ, – пояснює він.

Для Сполучених Штатів це неабиякий крок, адже навіть в часи Холодної війни, коли Радянський Союз відкрито підтримував організації, що для американців були терористичними, вони не визнали його спонсором тероризму.

Нині до списку держав – спонсорів тероризму входять:

Сирія;

Іран;

Куба;

КНДР.

Причини запровадження статусу різняться. Наприклад, КНДР повторно додали до відповідного списку через погрозу світові ядерною зброєю.

Якщо узагальнити – кожна із цих країн на постійній основі підтримувала акти міжнародного тероризму.

В України вже достатньо свідчень про дії російських загарбників, які можна назвати терористичними. Залишилося лише, щоб у США з’явилася політична воля для внесення РФ у відповідний список.

Гірше за санкції

Потрапляння до списку держав – спонсорів тероризму неминуче призведе до посилення санкцій проти Росії.

Про конкретику сказати важко, але точно пришвидшилися би ті пакети санкцій, які й досі готують Сполучені Штати.

Найімовірніше, це будуть обмеження, пов’язані із військовою сферою в Росії та замороженням активів окремих державних компаній та представників влади.

Утім, політолог Олексій Якубін наголошує на тому, що РФ уже опинилася під санкціями рівня тих, які запровадили проти держав – спонсорів тероризму.

А додавання Росії у відповідний список буде гіршим за нові санкції.

– Визнання держави спонсором тероризму з боку США означає ізоляцію від західних країн. Це навіть не пакет санкцій, це набагато жорсткіше. Якщо подивитися на нинішні пакети санкцій, можна побачити, що Росія вже й так багато в чому ізольована від Заходу, – розмірковує Якубін.

Посилення санкційної політики США не стане єдиною проблемою для РФ у випадку визнання спонсором тероризму. Тим паче, що Сполучені Штати і так не збираються зупинятися на шляху ізоляції Росії.

– Це дозволить запровадити додаткові, більш жорсткі санкції. Також знімається так званий дипломатичний імунітет, який дає можливість жертвам цього режиму подавати на цю країну позови в суди США, що відкриває перед Україною колосальні перспективи, – вважає Рейтерович.

Захід дистанціюється

Хоча статус спонсора тероризму Росії потенційно нададуть лише США, опосередковано він вплине і на відносини з іншими країнами.

По-перше, це може, знову ж таки, пришвидшити запровадження нових санкцій щодо Росії, але вже з боку, наприклад, ЄС.

По-друге, мало хто на Заході захоче мати справу з Росією у майбутньому. Якщо вони й далі співпрацюватимуть із РФ, то опиняться під “прицілом” Сполучених Штатів. Потенційно – можуть втратити американський ринок, який точно більш цікавий за російський.

– Це загалом вплине і на колективний Захід. У такому разі західні країни розумітимуть: якщо вони ведуть певну торгівельну, економічну діяльність з Росією, буде висока імовірність, що Сполучені Штати можуть зі свого боку ініціювати певні економічні обмеження. Чи зможе це глобально вплинути поза Заходом, скажімо, на Індію чи Китай – це відкрите питання. Це може, навпаки, посилити децентралізацію світу. Коли ми побачимо, що країни Азії продовжуватимуть Business as usual (вести справи у звичному режимі. – Ред.) з РФ, а західні країни будуть обмежені, – передбачає Якубін.

Тобто питання визнання РФ спонсором тероризму важливе не так санкціями, які навіть без цього рішення готові посилювати багато країн світу, як сигналом для всього світу: Росія – це країна-вигнанець, з якою ніхто не повинен мати справ.

Водночас навряд чи Росію зможуть виключити з багатьох важливих структур, наприклад, Ради безпеки ООН.

І якщо американці все ж наважаться на поповнення списку країн – спонсорів тероризму Росією, то їм буде складніше комунікувати із нею.

Тероризм на найвищому рівні

На тлі таких рухів в американському політикумі виникає запитання: чи не визнати одразу й російського президента Володимира Путіна терористом?

Це могло б стати більш потужним сигналом світові та створити привід для його арешту у багатьох країнах світу. Проте Рейтерович не радив би розраховувати на такий сценарій.

– Думаю, що на персональні моменти США зараз не підуть, враховуючи неадекватність і непрогнозованість Путіна у своїх діях, – пояснює політолог.

Та навіть і без такого кроку на Заході двічі думатимуть перед тим, як активізувати якісь контакти з РФ.

Попри те, що в самій Росії ще можуть заявити, що для них таке визнання є також свого роду “побєдой”, насправді їм доведеться шукати можливість позбутися цього статусу.

Якубін бачить лише один вихід для Росії – змінити свою політику, тобто зупинити війну та залишити всі українські території.

Чи піде Росія на такий крок добровільно – вже інше питання. Якщо ж російським військам у деокупації України “допоможуть” ЗСУ, то навряд чи США сприймуть це як сигнал для того, щоб зняти статус держави – спонсора тероризму з РФ.

У такому випадку доведеться чекати або на падіння режиму в Росії, або на зміну настроїв у Сполучених Штатах.

– Як, наприклад, було з Кубою, коли за президентства Барака Обами адміністрація вирішила відновити стосунки. Можна пригадати й Трампа, який зустрічався з лідером КНДР. Тобто багато чого може залежати від внутрішньої політики, – висловлює думку Якубін.

Можна не сумніватися, що санкції будуть і без визнання Росії державою – спонсором тероризму. Без нього триватиме й поступова ізоляція країни-агресора.

Але такий крок Сполучених Штатів стане сигналом усій світовій спільноті, яка ще не побачила або воліє не помічати справжнє обличчя російського режиму: досить мати справу з терористом.