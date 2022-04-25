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Факти / Світ

Макрон перемагає на виборах президента Франції – екзит-поли

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Еммануель Макрон вибори у Франції 2022

Нинішній президент Франції Еммануель Макрон, за даними екзит-полів, перемагає у другому турі виборів глави держави.

Зазначимо, що всі найвпливовіші екзит-поли дають Макрону від 57,6% до 58,2% голосів виборців. Його суперниці Марін Ле Пен за різними даними дають від 41,8% до 42,4% голосів.

Повні дані від французьких екзит-полів виглядають так:

IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%.

IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%.

Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.

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Марін Ле Пен уже повідомила, що визнає свою поразку на виборах президента Франції. Свій результат вона назвала успіхом та відзначила, що продовжить виконувати свої зобов’язання перед французами.

Нагадаємо, на попередніх виборах президента у 2017 році Еммануель Макрон також здобув перемогу над Ле Пен у другому турі. Тоді чинний президент отримав 66,1% голосів, а його суперниця – 33,9%.

Цього року під час першого туру виборів Макрон мав 27,8% голосів, Ле Пен – 23,2%.

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