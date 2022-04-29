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Факти / Світ

Для біженців з України: у Польщі, Німеччині та Італії створені всі умови для навчання дітей

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

У низці країн Європи, зокрема, в Польщі, Німеччині та Італії створені всі умови для навчання українських дітей в навчальних закладах.

Про це повідомила пресслужба відомства.

– 26 квітня 2022 року завершився моніторинговий візит членів Координаційного штабу із захисту прав дитини в умовах воєнного стану до країн ЄС, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що моніторинг переміщення українських дітей дозволяє своєчасно ухвалювати рішення щодо захисту їхніх прав, а також організовувати освітній процес і забезпечувати необхідними технічними засобами.

У повідомленні також йдеться про те, що результати моніторингового візиту до Польщі, Німеччини та Італії свідчать про створення всіх умов для дітей, тимчасово переміщених за кордон.

Зокрема, діти забезпечені необхідними засобами навчання і продовжують здобувати освіту відповідного рівня.

Учні залучаються до освітнього процесу і в навчальних закладах України дистанційно, йдеться в повідомленні.

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Джерело: Міносвіти

Фото: Depositphotos

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