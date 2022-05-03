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Факти / Світ

ЦРУ оприлюднило інструкцію російською, як з ним безпечно сконтактувати

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЦРУ оприлюднило інструкцію російською, як з ним безпечно сконтактувати

Центральне розвідуправління США (ЦРУ) опублікувало інструкцію російською мовою, у якій пояснило, як із ним безпечно  сконтактувати.

Людей, які захочуть встановити віртуальний контакт, просять дотримуватися правил, щоб убезпечити себе. Зокрема, ЦРУ радить для виходу на зв’язок не використовувати домашній або службовий комп’ютер, а у браузері вмикати режим інкогніто і чистити історію пошуку.

Для встановлення контакту просять використовувати браузер TOR або надійний VPN. Також в інструкції детально пояснюють, як саме встановити TOR і VPN, правильно налаштувати їх і користуватися ними.

– Ми будемо раді співпраці та чекаємо на спілкування з Вами! – такими словами ЦРУ завершує свою відеоінструкцію.

У мирний час наше спілкування переважно відбувалася онлайн у різних месенджерах. А відколи розпочалася повномасштабна війна, і поготів – смартфони не випускаємо з рук.

Але війна нині триває і у кіберпросторі – ворог намагається заволодіти нашою інформацією. Яким месенджером краще користуватися під час війни – читайте у нашому матеріалі.

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Фото: Depositphotos

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