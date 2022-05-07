Посол України у Німеччині Андрій Мельник обурений забороною українських прапорів у дні пам’яті у Берліні.

Про це пише німецьке видання RND.

У Берліні зареєстровано понад 50 пам’ятних заходів та демонстрацій, присвячених 77-м роковинам закінчення війни у ​​1945 році. У поліції заявляють про можливі провокації та забороняють 8 та 9 травня прапори та символіку — зокрема й українські.

Зазначається, що 8 та 9 травня патрулюватимуть вулиці Берліна 3 400 поліціянтів.

Голова поліції Берліна Барбара Словик говорить про дуже чутливу ситуацію, тому заборонили будь-які форми підтримки, схвалення, прославлення війни Росії проти України.

– Важливо запобігти провокаціям та ескалації, – заявила сенатор від внутрішніх справ Айріс Спрангер (СДПН).

З цією метою заборонили вивішування російських та радянських, а також українських прапорів та символів поблизу берлінських меморіалів Другої світової війни. Також заборонено носити військову форму – за винятком ветеранам Німецько-радянської війни (Великої Вітчизняної війни).

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Посол України Андрій Мельник обурився забороною.

– Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня прапори, пов’язані з Україною. Це ляпас Україні та ляпас українському народу, — заявив Мельник в інтерв’ю RND.

За словами Мельника, на ці два дні заборонили вивішувати український прапор у столиці Німеччини, як і російський, зокрема. Тільки різниця в тому, що під російським прапором вдень і вночі скоюються найстрашніші воєнні злочини проти мирного населення України та десятків тисяч українців. Саме під російським прапором холоднокровно вбивали і вбивають сотні жінок та дітей.

– Це є катастрофічним політичним рішенням, – заявив Мельник.

На його думку, таке рішення влади Берліна робить усі запевнення у солідарності з Україною лише порожнім звуком.

Посол Андрій Мельник заявив, що можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але те, що українська нація, яка зараз є жертвою нападу з боку РФ, і сама країна-агресор прирівнюються одна до одної, є просто обурливим.

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У Кельні адміністративний суд дозволив під час автопробігу вивішувати георгіївську стрічку та георгіївський прапор. Ці символи досі маловідомі у Німеччині й тому не сприятимуть порушенню громадського порядку.

Нагадаємо, що у Росії широко та грандіозно святкують 9 травня, а в Україні відзначають 8 травня як День пам’яті жертв війни.

Джерело: RND