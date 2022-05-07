В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що КНДР випустила балістичну ракету малої дальності у води Японського моря.
Про це повідомляє телеканал CNN.
За даними влади Південної Кореї, ракета досягла висоти близько 60 кілометрів з траєкторією в 600 км. Зазначається, що ракету, що летить так далеко на такій висоті, системам захисту буде важко відстежити.
Військові Північної Кореї здійснили пуск із підводного човна з району Сінпо на східному узбережжі КНДР. Японська берегова охорона підтвердила, що снаряд упав у Японське море.
Це був 14-й запуск ракети у КНДР у 2022 році. Для порівняння, 2020 року в країні провели всього чотири запуски, а 2021 року — вісім.
На військовому параді 25 квітня північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв нарощувати розробку ядерної зброї максимально можливою швидкістю.
Раніше Європейський Союз запровадив нові санкції проти восьми фізичних та чотирьох юридичних осіб з Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).