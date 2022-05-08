У столиці Португалії відбулась акція на підтримку України.
Близько трьох сотен людей пройшлись вулицями Лісабону з українською символікою та одягнуті у національне українське вбрання.
У багатьох в руках – фото, що доводять злочини російських військових в Україні. Деякі учасники акції несли фото своїх загиблих родичів.
Учасники акції співали українські патріотичні пісні та виступали із закликами весь світ підтримати Україну і об’єднатися у боротьбі проти російського фашизму.
Люди, що взяли участь у ході, кажуть, що сьогодні вже є очевидним, що у 1945 році фашизм не був переможений. А послідовниками цієї антигуманної ідеології, після перемоги над гітлерівською Німеччиною стала комуністична, а потім путінська Росія.
Фашистський режим Володимира Путіна задекларував і почав реалізовувати геноцид проти українців і сьогодні про це не можна мовчати, вважають учасники акції.
Фото: Скріншот з відео / Факти ICTV