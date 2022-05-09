Згідно з даними уряду Польщі, в країні знайшли офіційне місце роботи майже 100 тис. українців, які опинилися тут, рятуючись від війни на своїй батьківщині. Йдеться про кожного четвертого працездатного нашого співвітчизника.

Повідомляється, що ця статистика ґрунтується на базі даних PESEL – аналога українського ідентифікаційного номера платника податків. Реєстрація в системі почалася з 16 березня.

Таким чином за минулий період право на офіційне працевлаштування отримали понад 400 тис. українських біженців працездатного віку. Близько 100 тис. з них вже отримали роботу.

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– Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде, – заявив уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер.

При цьому багато біженців намагаються самостійно орендувати житло. Незважаючи на те, що в Польщі достатньо варіантів безкоштовного розміщення. Це і місця в загальних таборах, і житло, яке пропонують самі поляки: в сім’ях або окремих будинках, квартирах.

За словами Павла Шефернакера, в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування є ще резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити біженців.

До того ж, багато місць, зокрема і в будинках поляків, поступово звільняються, оскільки українці поступово починають повертатися додому.

Зараз дивляться

Уповноважений уряду у справах біженців з України додав, що Польща поки що не отримала від Європейського Союзу коштів на допомогу біженцям з охопленої війною країни.

Нагадаємо, що, як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, українці зміцнюють економіку Польщі.

Джерело: Польське радіо