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Факти / Світ

Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії. Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій має на меті ще більше послабити військову машину Путіна.

– Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів, – сказано у повідомленні уряду.

Вказується, що мито буде підвищено на 35%.

Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля.

Це пов’язано з тим, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.

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Крім того, країна заборонить експорт до Росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.

Нагадаємо, також і адміністрація президента США анонсувала запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

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Фото: Depositphotos

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