Президент США Джо Байден сьогодні, 9 травня, повинен підписати закон про ленд-ліз для України. Про це офіційно повідомляють у Білому домі.

Закон S. 3522 Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року є у публічному розкладі Байдена на понеділок. Очікується, що він підпише документ о 14.45 (21.45 за Києвом).

28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала ленд-ліз для України. За законопроєкт проголосували 417 конгресменів.

Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден. Програма запрацює на повну тільки після цього. Очікується, що закон про ленд-ліз значно прискорить постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги зі США.

Програма ленд-лізу вже діяла під час Другої світової війни та допомогла країнам-союзницям здобути перемогу над нацистською Німеччиною.

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