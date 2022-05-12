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Факти / Світ

Розвідка США наклала дві заборони на розвіддані, що надаються Україні – Washington Post

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Розвідка США наклала дві заборони на розвіддані, що надаються Україні – Washington Post

США постачають в Україну не лише військову техніку на мільярди доларів, а й розвіддані в режимі реального часу – це супутникові знімки та звіти, отримані з конфіденційних джерел.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Один український чиновник, показуючи зображення зі знищеною ціллю противника, зазначив, що розвіддані зі США повідомляють точне місце розташування російських військових, щоб їх можна було ліквідувати.

США не перебувають у стані війни з Росією, і допомога, яку вони надають, призначена для захисту України від масштабного воєнного вторгнення, заявили в адміністрації Байдена. Але на практиці США не можуть повністю контролювати те, як українські військові використовують американську техніку та розвіддані.

А це може спровокувати Кремль на дії у відповідь проти США та їхніх союзників і підвищує загрозу прямого конфлікту між двома ядерними державами.

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Тепер адміністрація Байдена розробила посібник з обміну розвідданими, щоб уникнути загострення у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Ця інструкція має дві широкі заборони на види інформації, якою Сполучені Штати можуть ділитися з Україною.

Зараз дивляться

По-перше, США не можуть надавати детальної інформації, яка б допомогла Україні ліквідувати російських військових високопосадовців або міністрів. У цю категорію потрапили голова генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Але ця заборона не поширюється на російських офіцерів, зокрема на генералів, деякі з них уже загинули у боях в Україні.

Друга категорія забороненого обміну розвідданими – це будь-яка інформація, яка може допомогти Україні атакувати російські цілі за межами України.

Це правило частково призначене для того, щоб США не стали учасником атак, які Україна може розпочати всередині Росії. Ці побоювання змусили США призупинити плани постачання винищувачів з Польщі, які Україна могла б використати для завдання ударів по території Росії.

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Крім обмежених категорій обміну розвідданими, в США діє правило, що забороняє надавати Україні цільову інформацію. Сполучені Штати не повідомлятимуть українським військовим, що конкретного російського генерала помітили в певному місці, а потім повідомляти або допомагати Україні завдати по ньому удару.

Але при цьому США поділяться інформацією про розташування пунктів управління та контролю — місць, де часто знаходяться російські офіцери, — така інформація може допомогти Україні в її власній обороні.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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Джерело: The Washington Post

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