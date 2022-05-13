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Факти / Світ

Якщо у вас взагалі є серце: в ООН закликають Путіна розблокувати порти України

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Соняшник

Девід Бізлі, голова Світової продовольчої програми ООН, просить президента Росії Володимира Путіна розблокувати українські порти у Чорному морі до того, як відбудеться глобальна катастрофа.

Про це повідомляє CNN.

– Мільйони людей у ​​всьому світі помруть, бо ці порти заблоковані, – сказав Бізлі під час конференції у четвер.

На запитання, що він сказав би Путіну безпосередньо, Бізлі відповів: Якщо у вас є серце до решти світу, незалежно від того, як ви ставитеся до України, вам потрібно відкрити ці порти.

Бізлі попередив, що порти мають бути введені в експлуатацію протягом наступних 60 днів, інакше економіка України, орієнтована на сільське господарство, зруйнується. Порти мають вирішальне значення.

Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів ключових сільськогосподарських продуктів, зокрема кукурудзи, пшениці та ячменю. Вона також є провідним експортером олії та шроту.

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У 2021 році на продукцію сільського господарства припадало 41% усього експорту України.

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Головне управління розвідки Міноборони України раніше заявило, що вкрадене з України Росією зерно вже у Середземному морі.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може спровокувати у світі продовольчу кризу, якщо Україна через повномасштабну війну та злочинні дії РФ не зможе експортувати свій врожай на світові ринки.

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Джерело: CNN

Фото: Unsplash

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