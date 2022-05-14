Міністри закордонних справ G7 у спільній заяві у суботу, 14 травня, зазначили, що вони ніколи не визнають кордону, які Росія намагається змінити за допомогою військової агресії».

Про це повідомляє CNN.

Група закликала Китай в окремому комюніке не допомагати Росії у її військовій агресії проти України, не підривати санкції, введені проти РФ, не виправдовувати дії Росії в Україні та утриматися від маніпулювання інформацією для легітимації війни Росії проти України.

Група глав зовнішньополітичних відомств висловила солідарність та підтримку Україні у захисті її незалежності та суверенітету.

Представники країн рішуче заявили, що оборонну допомогу Україні продовжуватимуть постачати. Також Україну забезпечуватимуть необхідним продовольством, енергоресурсами та фінансами за необхідності.

“Велика сімка” також розширить свої санкції, включивши до них сектори, від яких Росія особливо залежить, йдеться у заяві, але докладніша інформація не розкривається.

Зараз дивляться

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі очільників МЗС країн Великої сімки у Любеку (Німеччина) повідомив, що якщо шостий пакет санкції Європейського Союзу проти країни-агресора Російської Федерації ухвалять без ембарго на нафту РФ, тоді єдність ЄС зруйнується лише через позицію однієї держави – Угорщини.