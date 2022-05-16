Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 82 день війни
Вбили Вбили
229 дітей
Поранили Поранили
>421 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Світ

Прискорене навчання мовам: 25 українських біженців у Польщі стали студентами університету в Лодзі

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
курси з мови

Університет в Лодзі відкрив курси прискореного вивчення польської та англійської мов для українців, які опинилися в Польщі, рятуючись від російського вторгнення в себе на батьківщині.

– Крім інтенсивного вивчення мов, студенти також дізнаються багато нового про польську культуру та історію, – зазначає професор Рафал Зарембскі з Інституту польської філології та логопедії Лодзинського університету.

Курс, який нині був запущений, розрахований на шість семестрів. На 25 вільних місць було 34 претенденти.

Читайте
ЄС отримав усі відповіді України для надання статусу кандидата на вступ - єврокомісар

За словами професора Зарембскі, викладачі готуватимуть студентів за двома спеціалізаціями: викладання польської мови як іноземної та польської мови в туризмі та бізнесі.

Майбутні випускники, як пояснюють представники Лодзинського університету, працюватимуть у мовних школах у Польщі та за кордоном, закладах культури, агентствах перекладів, видавництвах та туристичних агентствах.

У майбутньому вони приєднаються до команд підприємств, де співробітники спілкуються польською, англійською та українською мовами.

– З метою фінансової підтримки студентів університет успішно подав заявку на отримання коштів на стипендії, що фінансуються Національним агентством академічних обмінів, в рамках конкурсу Солідарність з Україною, – повідомив прессекретар Лодзинського університету Павло Спехович.

За його словами, в конкурсі заявок Лодзинський університет отримав майже 600 тис. злотих на навчання студентів і слухачів курсів польської мови, а також для роботи над докторськими дисертаціями.

Зараз дивляться

Українські студенти займатимуться до середини липня. Другий семестр повинен початися, як і всі інші програми, в жовтні.

Джерело: tvn24

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка