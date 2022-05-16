Університет в Лодзі відкрив курси прискореного вивчення польської та англійської мов для українців, які опинилися в Польщі, рятуючись від російського вторгнення в себе на батьківщині.

– Крім інтенсивного вивчення мов, студенти також дізнаються багато нового про польську культуру та історію, – зазначає професор Рафал Зарембскі з Інституту польської філології та логопедії Лодзинського університету.

Курс, який нині був запущений, розрахований на шість семестрів. На 25 вільних місць було 34 претенденти.

За словами професора Зарембскі, викладачі готуватимуть студентів за двома спеціалізаціями: викладання польської мови як іноземної та польської мови в туризмі та бізнесі.

Майбутні випускники, як пояснюють представники Лодзинського університету, працюватимуть у мовних школах у Польщі та за кордоном, закладах культури, агентствах перекладів, видавництвах та туристичних агентствах.

У майбутньому вони приєднаються до команд підприємств, де співробітники спілкуються польською, англійською та українською мовами.

– З метою фінансової підтримки студентів університет успішно подав заявку на отримання коштів на стипендії, що фінансуються Національним агентством академічних обмінів, в рамках конкурсу Солідарність з Україною, – повідомив прессекретар Лодзинського університету Павло Спехович.

За його словами, в конкурсі заявок Лодзинський університет отримав майже 600 тис. злотих на навчання студентів і слухачів курсів польської мови, а також для роботи над докторськими дисертаціями.

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Українські студенти займатимуться до середини липня. Другий семестр повинен початися, як і всі інші програми, в жовтні.

Джерело: tvn24