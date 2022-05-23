Польща достроково розірвала газову угоду з Росією

Травень, 23 в 12:17

Польща вирішила розірвати угоду про постачання російського газу і не чекатиме її завершення. Про це повідомила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва.

Вона пояснила, що повномасштабна агресія Росії проти України лише підтвердила правильність курсу польського уряду на повну незалежність від російського газу.

– Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямала. Агресія Росії проти України підтвердила правильність курсу польського уряду на повну незалежність від російського газу. Ми ніколи не вважали Газпром надійним партнером, – написала міністр у Twitter.

Polska wypowiada międzyrządowe porozumienie gazowe z 1993 r. ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) May 23, 2022

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Трубопровід Ямал-Європа проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи. З початку повномасштабної війни проти України його використання різко скорочується.

Нагадаємо, 26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом. Польська компанія PGNiG отримала листа від компанії Газпром з РФ, у якому повідомляється про повне припинення постачання за ямальським контрактом.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що рішення Росії призупинити постачання газу є прямою атакою на Польщу з боку РФ. Але він запевнив, що постачання газу буде збільшене за рахунок інших трубопроводів.