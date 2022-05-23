Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Польща достроково розірвала газову угоду з Росією

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Польща достроково розірвала газову угоду з Росією
Фото: Depositphotos

Польща вирішила розірвати угоду про постачання російського газу і не чекатиме її завершення. Про це повідомила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва.

Вона пояснила, що повномасштабна агресія Росії проти України лише підтвердила правильність курсу польського уряду на повну незалежність від російського газу.

– Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямала. Агресія Росії проти України підтвердила правильність курсу польського уряду на повну незалежність від російського газу. Ми ніколи не вважали Газпром надійним партнером, – написала міністр у Twitter.

Зараз дивляться

Трубопровід Ямал-Європа проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи. З початку повномасштабної війни проти України його використання різко скорочується.

Нагадаємо, 26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом. Польська компанія PGNiG отримала листа від компанії Газпром з РФ, у якому повідомляється про повне припинення постачання за ямальським контрактом.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що рішення Росії призупинити постачання газу є прямою атакою на Польщу з боку РФ. Але він запевнив, що постачання газу буде збільшене за рахунок інших трубопроводів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка