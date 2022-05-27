Травень, 27 в 0:59

Країни Заходу передали Україні радянські літаки Су-25 у розібраному вигляді для зручнішого способу транспортування.

Про це пише американське видання Foreign Policy, яке побувало у “великому центрі”, де відбувається організація процесу постачання військової допомоги Україні.

За даними видання, у центрі перебуває понад сотня військових із 30 країн світу, які керують логістикою.

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– Інші країни переправляють українців туди і назад на навчання до Східної Європи, наприклад, канадці навчають українські війська роботі з артилерією, наданою США, та допомагають забирати зброю. Група, яка працює в польових умовах у Східній Європі та пов’язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 та гелікоптери Мі-17, щоб їх можна було відправити в Україну, – пише видання.

За словами британського чиновника, українці демонструють цілеспрямованість на тренуваннях.

– Вони не хочуть робити перерви на чай… Вони просто хочуть продовжувати навчання та повернутися до країни, – сказав британський військовий чиновник.

За даними видання, щойно визначається донор зброї, необхідної для України, війська в координаційному центрі вирішують, як доставити зброю до країни наземним, повітряним чи залізничним транспортом через один із кількох вузлів у Європі – залежно від того, який із них найефективніший.

Сама зброя може бути доставлена ​​підрядниками або зібрана Збройними силами України, проте робота ускладнюється в міру того, як потреби України еволюціонують від стрілецької та ручної зброї, такої як протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, які допомогли зупинити наступ Росії на Київ, до літаків, танків та артилерії, таких як гаубиці M777.

Україні також необхідно зрозуміти, як забезпечити політ та стрілянину цих нових систем озброєнь. Посадові особи у групі планування розробили контрольний список для підготовки та підтримання цієї зброї, включаючи забезпечення готовності боєприпасів. Отримавши складнішу в обслуговуванні зброю, наприклад, бронетранспортери, українці розуміють, що чим терміновішим є запит, тим складніше його виконати.

– Якщо ви використовуєте комплект, який виходить за рамки їхніх можливостей, він зламається. Існує політична воля до швидкого ефекту, яка стоїть за бажанням просувати в полі зброю, яка не завжди є найнадійнішою, – сказав британський військовий чиновник.

Але Україна змушує Захід піти ще далі. У списку побажань Києва – системи залпового вогню, здатні запускати до десятка ракет на відстань до 80 миль, які, за словами українських чиновників, Сполучені Штати утримуються надсилати, побоюючись подальшої ескалації конфлікту.

За даними видання, Сполучені Штати та країни НАТО все ще намагаються визначитися з тим, чи стане операція з переправки зброї офіційною.

Джерело: Foreign Policy