Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Лукашенко наказав створити “народне ополчення” Білорусі

Ілля Нежигай, редактор стрічки
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко наказав створити у республіці так зване народне ополчення.

Про це заявив очільник Міноборони Білорусі Віктор Хренін під час розмови з журналістами.

– На вчорашній нараді в рамках коригування питань розвитку збройних сил (Білорусі, – Ред.) головнокомандувачем (Олександром Лукашенком, – Ред.) поставлено завдання, у тому числі створити у нас у країні й “народне ополчення”. Це питання є дуже важливим. Найголовніше – що ми маємо для цього і людей, і озброєння, – сказав він.

Віктор Хренін додав, що наразі у Білорусі мають обговорити ці питання з губернаторами областей та визначити законодавчо.

Зараз дивляться

– І ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини збільшиться в рази. Для нас це дуже важливо, тим більше в нинішній ситуації, щоб ми, перш за все, могли мирно показувати, що не треба лізти, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю, – сказав він.

Напередодні, 26 травня, Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі буде створено нове оперативне командування – південне, що буде спрямоване в бік України.

Читайте
Білорусь скупчила на кордоні з Україною ракетні комплекси Точка-У та РСЗО Смерч - Генштаб

Джерело: Міноборони Білорусі

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка