Лукашенко наказав створити “народне ополчення” Білорусі

Травень, 27 в 18:06

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко наказав створити у республіці так зване народне ополчення.

Про це заявив очільник Міноборони Білорусі Віктор Хренін під час розмови з журналістами.

– На вчорашній нараді в рамках коригування питань розвитку збройних сил (Білорусі, – Ред.) головнокомандувачем (Олександром Лукашенком, – Ред.) поставлено завдання, у тому числі створити у нас у країні й “народне ополчення”. Це питання є дуже важливим. Найголовніше – що ми маємо для цього і людей, і озброєння, – сказав він.

Віктор Хренін додав, що наразі у Білорусі мають обговорити ці питання з губернаторами областей та визначити законодавчо.

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– І ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини збільшиться в рази. Для нас це дуже важливо, тим більше в нинішній ситуації, щоб ми, перш за все, могли мирно показувати, що не треба лізти, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю, – сказав він.

Напередодні, 26 травня, Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі буде створено нове оперативне командування – південне, що буде спрямоване в бік України.

Джерело: Міноборони Білорусі