Травень, 27 в 9:47

Росія перекинула до України 110 оперативно-батальйонних тактичних угруповань. Більшість із них зосереджено Півдні, інші ж угруповання розкидані та воюють у районі Донбасу.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони США.

За словами офіційних осіб, навіть попри перевагу в чисельності, російські сили мало чого досягли.

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За словами представника Пентагону, війна в Україні триватиме вже три місяці й за цей час цілі Кремля змінювалися.

Спочатку Путін хотів захопити Київ і поставити там свій “уряд”. Планувалося, що захоплення влади в Україні відбудеться після наступі з трьох флангів. Один підрозділ атакував із півночі; друге крило атакувало з Криму, а третє крило наступало зі сходу.

– Це не спрацювало. Отже, вони (російські війська – Ред.) почали намагатися відрізати весь регіон Донбасу, вийшовши на південь із Харкова та на північ із Маріуполя, – сказав представник Пентагону.

Але прогресу не вдалося досягти, і тепер росіяни перейшли на іншу мету. За словами чиновника, вони намагаються відтиснути далекосхідні регіони України. Бої важкі та жорстокі, дедалі частіше застосовується далекий вогонь.

У Пентагоні наголошують, що США та партнери надають Україні оборонне та наступальне озброєння для боротьби з окупантом. За словами чиновника, зі 108 гаубиць М-777, які країни зобов’язалися передати Україні, 85 зараз використовуються українськими військовими. Ці гаубиці стріляють 155-мм снарядами.

Російська тактика за 92 дні боїв не змінилася. Вони, як і раніше, роблять це доволі доктринально — спершу використовують артилерійський вогонь, а потім, після того, як відчують, що достатньо ослабили противника, переміщують підрозділи.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що у білоруську Брестську область, що має кордон з Україною, ворог стягує пускові ракетні системи Іскандер.

Джерело: US Department of Defense