Травень, 28 в 0:25

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається знищити культуру та самобутність України.

Про це американський лідер заявив під час промови перед випускниками Військово-морської академії США 27 травня, засудивши напади Росії на школи, лікарні та інші об’єкти цивільної інфраструктури в Україні.

– Жорстока війна Путіна в Україні. Він не лише прагне заволодіти Україною, а й буквально намагається знищити культуру та самобутність українського народу. Атаки по школах, пологових будинках, лікарнях, музеях. Тут немає іншої мети, крім знищення культури. Прямий напад на фундаментальні засади міжнародного права та порядку. Такий світ, у який ви сьогодні випускаєтеся, заявив Джо Байден.

При цьому президент США високо оцінив силу глобальної співпраці у протидії російській агресії, додавши, що Путін “НАТОрізував всю Європу”, спонукавши Швецію та Фінляндію добиватися членства в оборонному альянсі.

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Джерело: NBC News