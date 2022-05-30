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Газпром припиняє постачання газу до Нідерландів з 31 травня

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
газпром
Фото: Dreamstime

Російський Газпром із вівторка, 31 травня, припинить постачання газу до Нідерландів через те, що Амстердам відмовляється платити в рублях, як цього вимагає Москва. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою Газпрому 30 травня.

– Нідерландська компанія Газтерра (GasTerra B.V.) повідомила ТОВ Газпром експорт, що не має наміру здійснювати платежі за газ, що поставляється, в рублях, відповідно до указу президента РФ №172 від 31.03.2022 р., і відповідно до схеми, запропонованої Газпром експортом, – наголошується в заяві.

У Газпромі додали, що станом на кінець робочого дня 30 травня, який є кінцевим терміном оплати, передбаченим контрактом, платіж за постачання газу у квітні в рублях не отримано.

– У зв’язку з цим Газпром експорт повідомив Газтерра про призупинення постачання газу з 31 травня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого вищезгаданим указом, – попереджають у російській компанії.

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