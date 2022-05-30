У Бразилії зливи та повінь: десятки загиблих

Травень, 30 в 8:15

Зсуви та повені, спричинені зливами, стали причиною загибелі понад 80 осіб у північно-східній частині Бразилії.

Зливи у штаті Пернамбуку стали причиною зсувів та повеней, від яких загинули вже десятки людей, а понад півсотні вважаються зниклими безвісти.

Як повідомив у неділю, 29 травня, телеканал Globo із посиланням на губернатора регіону Паулу Камару, кількість загиблих зросла до 84.

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Влада штату продовжує пошуки ще 56 осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється також, що 25 місцевих жителів отримали травми та понад 4 тисячі залишилися без даху над головою.

Джерело: Globo