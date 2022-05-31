Нові правила видачі безкоштовних квитків українцям у Польщі з 1 червня: маршрути, категорії осіб
Із завтрашнього дня, 1 червня, у Польщі змінюватимуться правила видачі безкоштовних квитків тим українським громадянам, які перебувають у цій країні з 24 лютого 2022 року.
Так, з 1 червня українці матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з й до таких міст:
- Хелм
- Дорогуськ
- Люблін
- Грубешов
- Перемишль
- Загуж
- Ярослав
- Жешув.
Як пояснили в прес-службі Укрзалізниці, інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються без змін. Зокрема, такою поїздкою можна скористатися в поїздах другого класу TLK і IC.
До списку українців, які мають право на безкоштовний проїзд у Польщі відносяться ті особи, які перетнули кордон з 24 лютого, і відносяться до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Посадка в поїзди здійснюється за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за однією з умов:
- пред’явлення закордонного паспорта громадянина України;
- наявності проїзного документа від УЗ на поїзд до Польщі;
- пред’явлення повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.
Разом з тим, громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, що підтверджують їхню інвалідність (українські – також підходять).
Нагадуємо, що з 1 червня низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України.