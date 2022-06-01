Червень, 01 в 14:00

Через повномасштабну війну в Україні нині у Польщі понад мільйон українських дітлахів, які разом з батьками втекли від війни. І День захисту дітей цього року вони відзначатимуть не вдома. Та на них, як і на польську малечу цього дня чекатиме чимало сюрпризів. Зокрема, можна буде наїстися досхочу морозива і покататися безкоштовно залізницею.

Морозиво майже задарма

Biedronka. 1 червня у магазинах цієї торговельної мережі при покупці однієї пачки морозива Marletto будь-якого виду другу можна буде отримати безкоштовно. Пропозиція містить різні смаки і види морозива, однак така ціна буде доступна лише з картою “Моя Бєдронка”. Крім того, є денний ліміт: максимум 10 шт морозива на одну карту (5 платних + 5 безкоштовних).

Зараз дивляться

ALDI. У магазинах цієї торговельної мережі в Польщі 1-4 червня можна буде купити кілька видів морозива зі знижкою 40%. Акція розповсюджується на морозиво на паличці Magnum (120 мл), Mucci Sensation Premium (120 мл), морозива-сорбети Ekipa (65 мл), Kaktus (45 мл), BigMilk Intense (100 мл), Twister (70/80 мл).

Lidl. З нагоди Дня дитини 1 червня в магазинах цієї торговельної мережі можна буде купити 3 будь-яких пачки морозива за ціною 2-х. Тобто, за 2 (найдорожчі) доведеться заплатити, а третя (найдешевша) буде в подарунок.

Netto. Ця торговельна мережа 1 червня продаватиме всі морозива в пачках (на паличці, ріжки) зі знижкою 25%.

Grycan. У магазинах-кав’ярнях цієї торгової марки 1 червня кулька морозива Tutti Frutti коштуватиме всього 2 злотих. Тutti Frutti – це морозиво з фруктовим смаком, отриманим завдяки натуральному аромату, в якому переважає відтінок банана та апельсина. Синій колір морозива має завдяки спіруліні.

Delikatesy Centrum. А ця мережа магазинів 1 червня роздаватиме всього за 1 грош морозиво BigMilk. Щоб стати учасником такої щедрої акції, треба буде активувати відповідний купон в мобільному додатку мережі. Одна людина може взяти тільки 1 пачку морозива за 1 грош.

Żabka. Тільки 1 червня в магазинах цієї мережі кожна друга пачка будь-якого морозива на паличці коштуватиме всього 1 злотий. Види морозива можна буде міксувати.

Безкоштовні поїздки

PKP Intercity. 1 червня діти до 16 років зможуть безкоштовно подорожувати потягами PKP Intercity. Пропозиція стосується всіх видів потягів: Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) та Twoich Linii Kolejowych (TLK). Дітям від 4 до 16 років потрібно буде взяти в касі (або в кондуктора) безкоштовний квиток, а у випадку з потягами EIP (Pendolino) – тільки в касі. Також дитина повинна мати при собі будь-який документ, який підтверджуватиме її вік.

Крім того, 1 червня при купівлі родинного квитка (Bilet rodzinny) для 2-5 осіб батьки дітей до 16 років також зможуть розраховувати на додаткові 30% знижки.

Polregio. 1 червня потягами цього залізничного перевізника діти до 16 років зможуть безкоштовно користуватися в межах Поморського воєводства, але тільки з 6:00 до 22:00. При собі треба мати документ з фото, який підтверджуватиме вік дитини.

Koleje Mazowieckie. З нагоди 1 червня цей регіональний залізничний перевізник також дозволить безкоштовні поїздки для дітей до 16 років. Підтвердити свій вік можна буде паспортом, учнівським посвідченням чи навіть медичною книгою. Крім того, 1 червня при купівлі родинного квитка (Przejazdy rodzinne) батьки дітей до 16 років зможуть отримати 35% знижки.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Цей регіональний залізничний перевізник також зробить подарунок дітям до 16 років на 1 червня. Вони зможуть їздити потягами безкоштовно Треба лише мати з собою документ, який підтверджує вік.

Цьогорічний День захисту дітей є чи не найбільш трагічним в історії України. Лише за останні три місяці, доки триває повномасштабна війна в країні, від дій російських окупантів постраждали майже 700 дітей. За офіційними даними, військові РФ вбили 243 та поранили 446 дітей.