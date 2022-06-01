Червень, 01 в 20:05

У міру розгортання театру бойових дій в Україні військові експерти дедалі частіше почали говорити про необхідність поповнення озброєння ЗСУ більш далекобійними артилерійськими системами, які могли б діставати логістичні центри противника навіть в його тилу.

Одним із таких рішень могла б стати американська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) на базі п’ятитонного колісного шасі HIMARS з дальністю дії до 500 км.

Назва HIMARS – це абревіатура від High Mobility Artillery Rocket System. Вимовляється як Гаймарс.

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Трохи історії

Про розробку HIMARS вперше стало відомо в 1994 році. У 2002 році Корпус морської піхоти США домовився з сухопутними військами США про придбання 40 систем HIMARS. Їхнє розгортання почалося в 2005 році.

Вперше система була застосована в бойових умовах одним із підрозділів морської піхоти США в липні 2007 року в іракській провінції Аль-Анбар.

Пізніше HIMARS також була випробувана в ролі універсальної пускової установки як для запуску ракет типу “земля-земля”, так і для запуску зенітних ракет у варіанті наземного базування.

За одностайним висновком військових фахівців, HIMARS на колісному шасі – один із яскравих прикладів оптимальних рішень під час створення ефективних зразків озброєнь. Платформа – універсальна, вогневі можливості – на різні смаки, під різні потреби, з можливістю нарощувати потенціал з урахуванням технологічного прогресу.

РСЗВ HIMARS призначена для:

ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів;

для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Тактико-технічні характеристики

HIMARS може вести вогонь керованими і некерованими ракетами, які можуть стартувати з єдиної універсальної колісної платформи.

На одному шасі можуть бути встановлені різні типи ракет з дальністю від 70 до 500 км.

– На європейському театрі воєнних дій ракета Precision Strike missile класу “земля-земля” стане вбивцею російських систем протиповітряної оборони або комплексів Іскандер, – вважають військові оглядачі.

У проєкті військового бюджету США на 2021 фінансовий рік було виділено $1 млрд на закупівлю для американської армії одразу 1 018 перспективних оперативно-тактичних ракет за програмою Precision Strike missile.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія