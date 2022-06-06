ПВК Вагнер добуває золото в Африці, щоб втримати курс рубля під санкціями – New York Times

Червень, 06 в 8:35

Російська приватна військова компанія Вагнер на чолі з олігархом Євгенієм Пригожиним добувають золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви й пом’якшити ефект економічних санкцій Заходу на російську економіку.

Про це йдеться в розслідуванні американського видання New York Times.

Автори розслідування отримали у своє розпорядження записи російських та суданських митників, реєстраційні документи офшорних компаній, оформлення концесій на видобуток золотої руди, виданих суданським урядом, і записи реєстрацій літака очільника групи Вагнер Прігожина.

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Завдяки цим документам та спілкуванню на умовах анонімності з низкою посадовців у західних урядах та Судані журналісти з’ясували, що ваґнерівці Прігожина таємно контролюють видобуток золота в Судані. Західні високопосадовці переконані, що це суданське золото через різні механізми контрабанди та відмивання коштів завозять до Росії, приховано поповнюючи урядові золотовалютні резерви.

Історія російської присутності в Судані сягає 2017 року, коли в Сочі для зустрічі з Путіним прилетів тодішній президент Судану Омар Хасан аль-Башир. Суданський правитель втрачав свій вплив і владу в країні, тож він запропонував Путіну доступ до родовищ корисних копалин, морського узбережжя та кордонів Судану в обмін на збройну допомогу від Росії.