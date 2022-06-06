Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

США не планують послаблювати санкції проти РФ в обмін на розблокування портів – Politico

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
США
Фото: Depositphotos

США не збираються послаблювати санкції проти Росії в обмін на розблокування українських портів і безперешкодний експорт зерна з України.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням співрозмовника в американському уряді. Він розцінив заяви Росії на цю тему як дипломатію вимагання.

– Російські пропозиції важко сприймати на віру, зважаючи на те, як активно та умисно вони знищують продукти харчування в Україні та загострюють глобальну продовольчу безпеку, – сказав він.

Інше джерело видання в ООН повідомило, що пропозиції Росії ускладнюють і без того крихкі переговори.

Зараз дивляться

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна.

Зі свого боку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що для України будуть дуже загрозливими будь-які кулуарні домовленості країн із Росією щодо часткового зняття санкцій в обмін на її обіцянки розблокувати українські порти.

Джерело: Politico
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка