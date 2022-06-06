США не планують послаблювати санкції проти РФ в обмін на розблокування портів – Politico

Червень, 06 в 9:34

США не збираються послаблювати санкції проти Росії в обмін на розблокування українських портів і безперешкодний експорт зерна з України.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням співрозмовника в американському уряді. Він розцінив заяви Росії на цю тему як дипломатію вимагання.

– Російські пропозиції важко сприймати на віру, зважаючи на те, як активно та умисно вони знищують продукти харчування в Україні та загострюють глобальну продовольчу безпеку, – сказав він.

Інше джерело видання в ООН повідомило, що пропозиції Росії ускладнюють і без того крихкі переговори.

Зараз дивляться

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна.

Зі свого боку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що для України будуть дуже загрозливими будь-які кулуарні домовленості країн із Росією щодо часткового зняття санкцій в обмін на її обіцянки розблокувати українські порти.