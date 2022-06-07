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Факти / Світ

10 тис. карток для безкоштовних покупок біженцям з України в Польщі: де отримати

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
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10 тис. карток для безкоштовних покупок біженцям з України, які рятуються від війни на території Польщі, роздає ТМ Biedronka в рамках програми «Вітаємо і допомагаємо».

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники посольства України в Польщі.

– Протягом трьох місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Однак одна сім’я зможе отримати максимум три карти на загальну суму 2700 злотих, – наголошується в повідомленні.

Й уточнюється: використовувати карти можна для оплати всіх товарів, крім алкоголю, сигарет, Текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільний зв’язок).

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Про наявність карток можна дізнатися, зателефонувавши в будь-який з перерахованих фондів:

  • Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78
  • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40
  • Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260
  • Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90
  • Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56
  • Caritas Diecezji Sosnowieckiej, tel. +48 32 363 03 70
  • Caritas Polska – Warszawa, ul. Towarowa 25a, tel. +48 22 3348500, +48 22 3348585
  • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk, tel. 512 949 109
  • Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań, tel. +48 503 979 758
  • Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41
  • Fundacja Dom Pomocy Kryzysowej, Pruszków, Brwinów, tel. +48 518 661 127
  • Fundacja Emic, Toruń, +48 507 412 653
  • Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337
  • Fundacja Habitat for Humanity, Warszawa, tel. +48 22 642 57 42
  • Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464
  • Fundacja Ocalenie, Warszawa, Łomża, Łódź
  • Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590
  • Stowarzyszenie Dla Równości
  • Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046
  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocław, tel. +48 695 912 250
  • Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94.

Джерело: посольство України в Польщі

Фото: посольство України в Польщі

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