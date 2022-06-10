Червень, 10 в 11:15

Середній курс гривні у польських банках станом на 10 червня 2022 року становить приблизно 0,12-0,13 злотих за 1 грн.

Тому обмінявши, до прикладу, 100 грн у Польщі, можна отримати в середньому 12,27 польських злотих, оскільки, за середнім банківським курсом, 1 грн = 0,1227 злотих.

Якщо обмінювати гривні на злоті в Польщі за курсом НБУ, то різниця буде невеликою. Бо, згідно з курсом НБУ, 1 грн = 0,15 злотих.

Зараз дивляться

Курс гривні у Польщі за банківськими картами такий же, як і пропонує НБУ:

курс за картою Mastercard – 14,56 польських злотих за 100 грн;

курс за картою Visa – 15,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара в банках Польщі в середньому становить 4,27 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100 у польських банках, можна отримати приблизно 426-427 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картами:

курс за картою Mastercard – 426,1 злотих за $100;

курс за картою Visa – 426,47 злотих за $100.

Курс євро в банках Польщі в середньому становить 4,50 польських злотих за €1. Обмінявши €100 у польських банках, можна отримати приблизно 450 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картами: