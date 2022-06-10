Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Курс валют в Польщі: скільки коштує гривня, долар та євро

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Курс валют в Польщі: скільки коштує гривня, долар та євро
Фото: Depositphotos

Середній курс гривні у польських банках станом на 10 червня 2022 року становить приблизно 0,12-0,13 злотих за 1 грн.

Тому обмінявши, до прикладу, 100 грн у Польщі, можна отримати в середньому 12,27 польських злотих, оскільки, за середнім банківським курсом, 1 грн = 0,1227 злотих.

Якщо обмінювати гривні на злоті в Польщі за курсом НБУ, то різниця буде невеликою. Бо, згідно з курсом НБУ, 1 грн = 0,15 злотих.

Зараз дивляться

Курс гривні у Польщі за банківськими картами такий же, як і пропонує НБУ:

  • курс за картою Mastercard – 14,56 польських злотих за 100 грн;
  • курс за картою Visa – 15,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара в банках Польщі в середньому становить 4,27 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100 у польських банках, можна отримати приблизно 426-427 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картами:

  • курс за картою Mastercard – 426,1 злотих за $100;
  • курс за картою Visa – 426,47 злотих за $100.

Курс євро в банках Польщі в середньому становить 4,50 польських злотих за €1. Обмінявши 100 у польських банках, можна отримати приблизно 450 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картами:

  • курс за картою Mastercard – 453,57 злотих за 100;
  • курс за картою Visa – 455,55 злотих за 100.

Читайте
Підвищення облікової ставки: чи варто брати кредит та який буде курс долара

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка