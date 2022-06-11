Просять здавати тару з-під пива: у Німеччині через війну в Україні виник дефіцит пляшок

Червень, 10 в 22:30

У Німеччині пивоварні просять покупців повертати порожні пляшки з-під спиртного через дефіцит.

Дефіцит виник на тлі цін на енергоносії. Крім того, на постачання скла впливає російська блокада українських портів, що також перешкоджає експорту з країни.

– Це смертельно для дрібних пивоварів, – сказав керуючий німецькою пивоварнею Стефан Фріче.

Генеральний директор Німецької асоціації пивоварів Хольгер Айхеле заявив, що дефіцит пива “непрямо пов’язаний” із конфліктом в Україні.

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– Це факт, що, на жаль, декілька скляних заводів в Україні були зруйновані російськими атаками або змушені були закритися і, отже, більше не можуть здійснювати постачання до Західної Європи. Це збільшило загальний попит на скляну продукцію та скляну тару в Німеччині, – каже Хольгер Айхеле.

Пивоварні, які не мають контрактів на постачання, платять за нові пляшки на 80-90% більше, ніж минулого року.

Заводи використовують депозитну систему Німеччини, щоб спонукати більше клієнтів повертати свою тару.

Джерело: The New York Times