Бухарестська дев’ятка виступила за посилення присутності НАТО на східному фланзі
Країни Бухарестської дев’ятки, серед яких Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія, виступили за зміцнення східного флангу НАТО.
Відповідну декларацію вони ухвалили під час саміту. У документі йдеться про те, що у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України Альянс зміцнив свою позицію стримування та оборони на всьому східному фланзі від Балтійського до Чорного моря.
Зокрема, було створено чотири нові бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, а також посилено бойові групи НАТО в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.
– Дивлячись у майбутнє, нам необхідно значно зміцнити нашу позицію стримування та оборони у напрямку сучасної передової оборони збалансованим, надійним, послідовним, стійким та адаптованим чином на всьому східному фланзі, зважаючи на національні особливості, – йдеться у декларації.
Також країни Бухарестської дев’ятки наголосили на необхідності збільшити багатоаспектну присутність союзників і забезпечити, щоб у всіх були сумісні боєздатні сили у мирний час, покращені механізми керування та контролю, посилена протиповітряна та протиракетна оборона, покращена інфраструктура, військова мобільність та стійкий доступ до ланцюжка постачання палива.
Джерело: Адміністрація президента Румунії