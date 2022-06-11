Бухарестська дев’ятка виступила за посилення присутності НАТО на східному фланзі

Червень, 11 в 13:02

Країни Бухарестської дев’ятки, серед яких Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія, виступили за зміцнення східного флангу НАТО.

Відповідну декларацію вони ухвалили під час саміту. У документі йдеться про те, що у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України Альянс зміцнив свою позицію стримування та оборони на всьому східному фланзі від Балтійського до Чорного моря.

Зокрема, було створено чотири нові бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, а також посилено бойові групи НАТО в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Зараз дивляться

– Дивлячись у майбутнє, нам необхідно значно зміцнити нашу позицію стримування та оборони у напрямку сучасної передової оборони збалансованим, надійним, послідовним, стійким та адаптованим чином на всьому східному фланзі, зважаючи на національні особливості, – йдеться у декларації.

Також країни Бухарестської дев’ятки наголосили на необхідності збільшити багатоаспектну присутність союзників і забезпечити, щоб у всіх були сумісні боєздатні сили у мирний час, покращені механізми керування та контролю, посилена протиповітряна та протиракетна оборона, покращена інфраструктура, військова мобільність та стійкий доступ до ланцюжка постачання палива.

Джерело: Адміністрація президента Румунії