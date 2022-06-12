Червень, 12 в 17:44

Президент Росії Володимир Путін планує утомити голодом цілі країни, щоб здобути перемогу у війні проти України.

З такою думкою виступив професор історії Єльського університету та експерт з авторитаризму Тімоті Снайдер.

На своїй сторінці у Twitter Снайдер написав, що, на його думку, Володимир Путін використовує відсутність продовольчої безпеки у своїх інтересах і назвав це “останнім главою політики голоду”.

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– Росія має план голоду. Володимир Путін готується вморити голодом більшу частину світу, що розвивається, як наступний етап своєї війни в Європі, – почав професор Снайдер, наголосивши на важливості експорту продовольства з України для світового продовольчого постачання.

Регіон навколо Чорного моря, включаючи Україну та Росію, називають “світовою житницею” завдяки родючому ґрунту та високим темпам виробництва зерна. Спільно на ці дві країни припадає 30% світового експорту пшениці, тоді як Україна виробляє близько 12%.

Раніше експерти зазначали виданню Business Insider, що припинення експорту може мати серйозні наслідки для таких країн як Ємен, який раніше отримував майже чверть свого імпорту пшениці з України.

Росія з початку війни блокує експорт мільйонів тонн зерна з портів України, однак у Кремлі це заперечують.

– Якщо російська блокада продовжиться, десятки мільйонів тонн продовольства гнитиме в елеваторах, і десятки мільйонів людей в Африці та Азії голодуватимуть, – написав Тімоті Снайдер.

Історик додав, що, на його думку, “план голоду” Путіна має три основні цілі:

По-перше, відрізати Україну від експорту у спробі знищити її державність;

По-друге, створити нестабільність у Європі за рахунок біженців із регіонів, які залежать від продовольства України, таких як Північна Африка та Близький Схід;

По-третє, Путін хоче використати масовий голод як “сцену для пропагандистського шоу”.

– Коли почнуться продовольчі бунти і пошириться голод, російська пропаганда звинувачуватиме Україну, закликатиме визнати територіальні завоювання Росії в Україні та скасувати всі санкції, – написав Тімоті Снайдер.

Професор Єльського університету зазначив, що такі диктатори як Йосип Сталін та Адольф Гітлер також прагнули контролювати постачання продовольства в Україну, проте план Путіна – це “новий рівень колоніалізму”.

– Росія планує морити голодом азіатів та африканців, щоб виграти свою війну в Європі, – сказав він.

Зі свого боку, Путін намагається звалити провину за глобальні проблеми з постачанням продовольства на Захід і домагається скасування санкцій проти Росії, а Велика Британія звинуватила його у “спробі змусити світ заплатити викуп” за допомогою продовольства.

Як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський, в українських портах Росією блокується понад 20 млн тонн агропродукції. Блокування вивезення цих сільгосппродуктів загрожує світові глобальною продовольчою кризою.

Окрім цього Росія масово краде зерно з територій, що знаходяться під тимчасовою окупацією. Раніше заявлялося, що було вкрадено близько 600 тис. тонн аграрної продукції, 100 тис. тонн з яких продукції було переправлено до Сирії.

Джерела: Business Insider, Timothy Snyder