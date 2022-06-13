Червень, 13 в 17:20

Українці, що проживають у Польщі, нині можуть працювати без жодного дозволу на роботу. Це стосується як тих, що в’їхали після 24 лютого 2022 року, так і тих, хто перебував у країні до війни.

Усі формальності, пов’язані з легальним працевлаштуванням, несе роботодавець. Впродовж 14 днів з дня початку роботи він зобов’язаний повідомити повітовий центр зайнятості – відповідно до місцезнаходження головного офісу або за місцем проживання роботодавця. Ваш роботодавець надасть інформацію про вас в електронному вигляді на порталі.

Самостійний пошук роботи

Зараз дивляться

Можна шукати роботу самостійно. Для цього слід скористатися центральною базою пропозицій праці. Щодня у базі є до 70 тис. вакансій.

Пошук пропозицій праці також можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca (Андроїд та iOS).

Сайти з пошуку роботи в Польщі

Pracuj – це один з найпопулярніших сайтів з пошуку роботи у Польщі з сучасним і динамічним дизайном і величезною кількістю цікавих функцій, налічує близько 32 тис. пропозицій. Ресурс доступний тільки польською мовою. Тут можна вибрати вакансії, відсортувавши їх за категоріями або містами. Крім пошуку вакансій, на порталі є калькулятор зарплат і бонусів залежно від професії, регіону, досвіду роботи та інших параметрів.

Іnfopraca – портал пропонує 20 тис. вакансій. На сайті є кілька прикладів мотиваційних листів. Щоб відповідати на вакансії, потрібно зареєструватися.

Jobs – ще один портал з пошуку роботи в Польщі, існує на ринку праці вже 16 років. Є англійська версія.

Goldenline – тут є близько 10 тис. вакансій. Є зручне сортування, розділ для студентів, є корисна інформація, пов’язана з працевлаштуванням, і маса рекомендацій.

Аdzuna – це сервіс, який збирає пропозиції про роботу практично з усього польського інтернету. Крім підписки на вакансії є дані про середню ринкову зарплату для кожної професії. Є непоганий блог про кар’єру і пошук роботи.

Спеціалізовані сайти пошуку роботи в Польщі

вакансії в сфері IT – scigani.pl 4programmers.net/Praca

вакансії в стартапах – mamstartup.pl/praca

вакансії для фінансистів і бухгалтерів – karierawfinansach.pl

вакансії для студентів – praca.dlastudenta.pl pracadlastudenta.pl

вакансії в сфері цифрових медіа – wirtualnemedia.pl/praca

вакансії для медиків – mp.pl/praca konsylium24.pl/praca.

Якщо ж самостійно роботу знайти не можете, то слід зареєструватися у Повітових або Воєводських центрах зайнятості.

Статус безробітного

Ви можете подаватися на вакансії, доступні лише для людей, що зареєстровані як безробітні, а ще консультуватися щодо своєї кар’єри. Також у вас буде можливість отримувати грант, який покриває вартість навчання майбутній професії, і безоплатно навчатися на професійних курсах (якщо роботодавець напише заяву і курси допоможуть отримати конкретну посаду).

Крім цього, ви отримаєте страхування NFZ, яке буде оплачуватись коштом держави й розповсюджуватися на дитину, яка ще вчиться в школі чи університеті та має менше 26 років. А батьки, які самотужки виховують дітей, можуть претендувати на виплати по догляду за дітьми до 7 років.

Як зареєструватися в центрі зайнятості

Зареєструватись як безробітний у Воєводському чи Повітовому центрі зайнятості можна двома способами:

1. Особисто: прийти в центр за місцем проживання та заповнити Бланк даних, необхідних для реєстрації безробітних та осіб, які шукають роботу. Для реєстрації варто мати з собою номер банківського рахунку та оригінал:

паспорта;

номеру PESEL;

свідоцтва про народження чи паспорти дітей;

номерів PESEL дітей.

2. Електронно: на сторінці. У цьому випадку до електронної заяви варто буде додати скани всіх документів, необхідних для реєстрації. Заяву та додатки треба надсилати за допомогою безпечного електронного підпису.

Під час реєстрації вас попросять вказати таку інформацію:

дата та місце народження;

адреса проживання в Польщі, телефон, електронна адреса;

імена батьків, сімейний стан, кількість дітей на утриманні;

дані про освіту: навчальний заклад, дата закінчення навчання;

знання іноземних мов;

яку роботу виконували раніше;

останнє місце роботи, займану посаду, чому були припинені трудові відносини, роботодавець (місто, країна), період роботи та години роботи;

професійні навички;

протипоказання до виконання певних робіт;

чи виконуєте ви представницькі функції якоїсь компанії;

чи маєте в Польщі пільги, наприклад, допомогу по хворобі, допомогу при вагітності чи після пологів;

яку професію хотіли б опанувати;

на яких курсах від центру зайнятості хотіли б навчатися.

Разом із бланком даних людина також підписує заяву, де дає згоду на участь у дослідженні ринку праці, обробку персональних даних, кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень та доступ до персональних даних роботодавцям.

Статус безробітного надається того дня, коли людина реєструється в управлінні праці. Втратити статус безробітного можна, якщо не дотримуватися зобов’язань чи якщо офіційно отримати роботу.

Зобов’язання, які має зареєстрований на біржі праці

у визначений час приходити до центру зайнятості;

вчасно подавати декларації та інші документи про доходи впродовж 7 днів з дня отримання доходу;

повідомляти про свій виїзд за кордон чи інші обставини, що заважають працювати;

повідомляти протягом 7 днів після визначеної дати про причину неявки до управління, на співбесіду чи роботу;

пред’являти листок непрацездатності у зв’язку з хворобою чи доглядом за хворим членом сім’ї;

повідомляти центр зайнятості про початок навчання за кошти громади чи державні кошти впродовж 7 днів до початку навчання.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.