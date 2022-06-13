Парламентські вибори у Франції: блок Макрона мінімально випередив лівих у першому турі

Червень, 13 в 8:52

У першому турі парламентських виборів у Франції блок Макрона Разом та об’єднання лівих партій набрали фактично однакову кількість голосів, але Разом все ж обійшов конкурентів на долю відсотка.

Як пише Європейська правда, такі дані наводять французькі ЗМІ за результатами, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ.

Блок Разом спершу відставав від лівих, але врешті випередив їх із результатом 25,75%. Ліві отримали 25,66%. Різниця між їхніми результатами – близько 20 тисяч голосів виборців.

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На третьому місці опинилося правопопулістське Національне об’єднання Марін Ле Пен з 18,68%.

Праві Республіканці зайняли четверту сходинку із 11,29%.

Партія полеміста Еріка Земмура, відомого різко правими та проросійськими поглядами, набрала лише 4,24%, а так звані “різні ліві” – 3,14%.

Перший тур пройшов з рекордно низькою явкою – не з’явилися голосувати 52,5% виборців.

Нагадаэмо, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, котрий знову закликав не принижувати Росію.