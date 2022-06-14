Червень, 14 в 19:53

У польському місті Гожув-Велькопольський проживає 800 українців, яким довелося втекти з країни після повномасштабного вторгнення РФ. Для їхньої підтримки було виділено подарункові сертифікати на суму 2 тис. злотих (близько 13 тис. грн).

На даний момент це близько 1,6 млн злотих для українців, які проживають у місті Гожув-Велькопольські.

Гроші можна витратити в мережі супермаркетів Biedronka на продукти та речі першої необхідності.

Зараз дивляться

Спонсором даної допомоги виступив благодійний фонд Tzu Chi з Тайваню.

– Ми пошируємо карти по всій Польщі, у трьох основних містах, у Любліні, Познані та Варшаві. На сьогодні наша допомога вже склала 70 млн. злотих, – сказав Лукаш Барановський, волонтер організації Tzu Chi, один із координатори діяльності в Гожуві.

Докладніше про діяльність фонду можна дізнатися за посиланням.

Джерело: Gorzowwielkopolski.naszemiasto