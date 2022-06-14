Подарунковий ваучер на 2 тис. злотих для українців у Польщі: де отримати і на що можна витратити
У польському місті Гожув-Велькопольський проживає 800 українців, яким довелося втекти з країни після повномасштабного вторгнення РФ. Для їхньої підтримки було виділено подарункові сертифікати на суму 2 тис. злотих (близько 13 тис. грн).
На даний момент це близько 1,6 млн злотих для українців, які проживають у місті Гожув-Велькопольські.
Гроші можна витратити в мережі супермаркетів Biedronka на продукти та речі першої необхідності.
Спонсором даної допомоги виступив благодійний фонд Tzu Chi з Тайваню.
– Ми пошируємо карти по всій Польщі, у трьох основних містах, у Любліні, Познані та Варшаві. На сьогодні наша допомога вже склала 70 млн. злотих, – сказав Лукаш Барановський, волонтер організації Tzu Chi, один із координатори діяльності в Гожуві.
Докладніше про діяльність фонду можна дізнатися за посиланням.
Джерело: Gorzowwielkopolski.naszemiasto