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Подарунковий ваучер на 2 тис. злотих для українців у Польщі: де отримати і на що можна витратити

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
магазин, супермаркет, дівчина в магазині
Фото: Depositphotos

У польському місті Гожув-Велькопольський проживає 800 українців, яким довелося втекти з країни після повномасштабного вторгнення РФ. Для їхньої підтримки було виділено подарункові сертифікати на суму 2 тис. злотих (близько 13 тис. грн).

На даний момент це близько 1,6 млн злотих для українців, які проживають у місті Гожув-Велькопольські.

Гроші можна витратити в мережі супермаркетів Biedronka на продукти та речі першої необхідності.

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Спонсором даної допомоги виступив благодійний фонд Tzu Chi з Тайваню.

– Ми пошируємо карти по всій Польщі, у трьох основних містах, у Любліні, Познані та Варшаві. На сьогодні наша допомога вже склала 70 млн. злотих, – сказав Лукаш Барановський, волонтер організації Tzu Chi, один із координатори діяльності в Гожуві.

Докладніше про діяльність фонду можна дізнатися за посиланням.

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Безоплатні покупки: як українцям в Польщі отримати карту супермаркетів Biedronka

Джерело: Gorzowwielkopolski.naszemiasto

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