Китай повинен враховувати відповідь Заходу в Україні, коли розглядає питання Тайваню – Блінкен

Червень, 15 в 9:40

Держсекретар США заявив, що Китай має враховувати реакцію світу на вторгнення Росії до України, якщо він розраховує на будь-які майбутні дії щодо Тайваню.

– На жаль, за останні 10 років ми спостерігаємо, як Китай діє більш репресивно вдома та більш агресивно за кордоном, включно з діями, зроблені щодо Тайваню, які потенційно небезпечні та дестабілізують ситуацію. Одна з речей, які, я думаю, Китай має враховувати за будь-яких розрахунків, — це відповідь, яку ми бачили на російську агресію в Україні, і так багато країн, які об’єдналися, щоб протистояти цій агресії, — сказав Ентоні Блінкен в інтерв’ю на PBS NewsHour у вівторок.