Червень, 20 в 12:58

Станом на 20 червня середній банківський курс гривні у Польщі не змінився і становить приблизно 0,125 злотих за 1 грн.

Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати від 12,5 злотих (за середнім банківським курсом) до 15,3 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками дещо зріс:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 15,22 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у польських банках не змінився і в середньому становить 4,4 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 440 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками також зріс:

курс за карткою Mastercard – 445,35 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.

Середній банківський курс євро зріс і становить 4,6 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 460 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками також зріс: