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Факти / Світ

Польща давно перебуває під прицілом Росії – спецслужби

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Польща давно перебуває під прицілом Росії – спецслужби
Фото: Depositphotos

Спецслужби Польщі заявляють, що країна тривалий час перебуває “під прицілом Росії”.

Про це повідомив представник польських служб безпеки Станіслав Жарин у Twitter.

Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі.

Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку.

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Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб’єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути “сірою зоною” між НАТО і Росією, – йдеться у повідомленні Станіслава Жарина.

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