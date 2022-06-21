Червень, 21 в 15:30

Лауреат Нобелівської премії миру 2021 року, російський журналіст, головний редактор видання Новая газета Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль на аукціоні за рекордні $103,5 млн.

Торги проводив американський аукціонний дім Heritage Auctions. Ім’я покупця не озвучується.

Згідно з рішенням Муратова, всі виручені кошти від продажу нагороди підуть на допомогу українським дітям-біженцям, які виїхали з України через розв’язану РФ повномасштабну війну.

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– 100% виручки піде на гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ для українських дітей, переміщених через війну… Повний масштаб української кризи з біженцями важко оцінити, і вона набагато перевершує будь-яку іншу кризу з біженцями в Європі з часів Другої світової війни. Станом на 24 травня, за оцінками ООН, Україну залишили 6,6 млн біженців, – зазначається на сайті аукціонного дому.

Перед аукціоном Муратов повідомив західним ЗМІ, що особливо стурбований долею дітей, які залишилися сиротами через війну в Україні.

Торги відбувалися в Нью-Йорку (США) 20 червня, у Всесвітній день біженців.

Як інформують західні ЗМІ, отримані $103,5 млн стали найвищою ціною нобелівської медалі за історію премії.

Раніше найбільше заплатили за нобелівську медаль у 2014 році – $4,76 млн. Нагороду продав американський біолог Джеймс Вотсон, котрий отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини в 1962 році за відкриття структури молекули ДНК.

#HERITAGELIVE #DmitryMuratov, EIC of Russian news outlet #NovayaGazeta, with HA, auctioned his 2021 #NobelPeacePrize to benefit UNICEF’s child refugee fund. It sold for $103,500,000 https://t.co/MTW6PcX201 HA worked to ensure the winning bid is already in #UNICEF‘s possession. pic.twitter.com/BThlZTqjBq — Heritage Auctions (@HeritageAuction) June 21, 2022

Дмитро Муратов є одним із засновників та головним редактором російського опозиційного видання Новая газета, яке відоме своїми журналістськими розслідуваннями щодо війни в Чечні та в Україні, а також корупції в РФ. Зараз видання тимчасово не працює через тиск Роскомнагляду.

У березні 2014 року журналіст підписав лист, у якому діячі російської інтелігенції засудили дії Кремля щодо України, зокрема окупацію Криму.

Дмитро Муратов став лауреатом Нобелівської премії миру 2021 року разом із філіппіно-американською журналісткою Марією Рессою. Премію присудили за зусилля журналістів щодо захисту свободи вираження поглядів та боротьбу за свободу слова на Філіппінах і в РФ. Муратов став першим громадянином РФ, удостоєним Нобелівської премії миру.

Він повідомив про намір продати нобелівську медаль у березні цього року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: Heritage Auctions