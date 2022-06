Лауреат Нобелівської премії миру 2021 року, російський журналіст, головний редактор видання Новая газета Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль на аукціоні за рекордні $103,5 млн.

Торги проводив американський аукціонний дім Heritage Auctions. Ім’я покупця не озвучується.

Згідно з рішенням Муратова, всі виручені кошти від продажу нагороди підуть на допомогу українським дітям-біженцям, які виїхали з України через розв’язану РФ повномасштабну війну.

Перед аукціоном Муратов повідомив західним ЗМІ, що особливо стурбований долею дітей, які залишилися сиротами через війну в Україні.

Торги відбувалися в Нью-Йорку (США) 20 червня, у Всесвітній день біженців.

Як інформують західні ЗМІ, отримані $103,5 млн стали найвищою ціною нобелівської медалі за історію премії.

Раніше найбільше заплатили за нобелівську медаль у 2014 році – $4,76 млн. Нагороду продав американський біолог Джеймс Вотсон, котрий отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини в 1962 році за відкриття структури молекули ДНК.

#HERITAGELIVE #DmitryMuratov, EIC of Russian news outlet #NovayaGazeta, with HA, auctioned his 2021 #NobelPeacePrize to benefit UNICEF’s child refugee fund. It sold for $103,500,000 https://t.co/MTW6PcX201

HA worked to ensure the winning bid is already in #UNICEF‘s possession. pic.twitter.com/BThlZTqjBq

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) June 21, 2022