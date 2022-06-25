Червень, 25 в 14:31

У столиці Норвегії Осло внаслідок стрілянини у трьох закладах у центрі міста, включаючи популярний гей-бар, загинуло двоє людей та ще 21 – отримали поранення. Підозрюваного заарештували, його звинуватили у вбивстві, замаху на вбивство та тероризмі, пише ВВС.

Як уточнюється, заклади, в яких сталася стрілянина, розташовані недалеко один від одного.

Стрілянина почалася близько першої години ночі за місцевим часом у ЛГБТ-барі, нічному клубі Лондонський паб, джаз-клубі та закусочній.

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Підозрюваним виявився 42-річний громадянин Норвегії іранського походження, його затримали неподалік клубу.

До цього чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців за дрібні порушення, серед яких зберігання ножа та наркотиків, повідомила поліція на пресконференції.

Ім’я підозрюваного вони називати не стали, його коментарі наразі не публікувалися.

– Наразі все говорить про те, що цю дію здійснила одна-єдина людина, – стверджує представник поліції Тор Бастад.

Зазначимо, що 25 червня в Осло мав пройти щорічний прайд, проте організаторам довелося скасувати його за рекомендацією поліції.

Там припустили, що цей злочин міг бути скоєний на ґрунті ненависті.

– Ми вивчаємо, чи був основною мішенню прайд, чи нападник переслідував інші мотиви, – повідомили правоохоронці.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере назвав подію “жахливим і шокуючим нападом на безневинних людей”.

Фото: скріншот відео Evening Standard