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У Латвії для захисту Балтійського регіону розгорнули батарею іспанських ЗРК NASAMS

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
пзрк

26 червня на латвійській військовій авіабазі в Ліелварді розгорнули батарею іспанських ЗРК для посилення захисту Балтійського регіону. Йдеться про іспанські ЗРК NASAMS.

Раніше уряд Іспанії заявляв, що збільшує свій контингент у Латвії, що складався з 500 військовослужбовців, на 100 осіб, а також відправляє в країну ЗРК.

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Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.

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– Ще до Мадридського саміту було зрозуміло, що наші союзники готові відповісти на сьогоднішні виклики безпеки у Балтійському регіоні. Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони у Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього Альянсу, – заявив Пабрікс.

 

Джерело: Національні збройні сили Латвії; Delfi

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