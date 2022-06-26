У Латвії для захисту Балтійського регіону розгорнули батарею іспанських ЗРК NASAMS

Червень, 26 в 19:05

26 червня на латвійській військовій авіабазі в Ліелварді розгорнули батарею іспанських ЗРК для посилення захисту Балтійського регіону. Йдеться про іспанські ЗРК NASAMS.

Раніше уряд Іспанії заявляв, що збільшує свій контингент у Латвії, що складався з 500 військовослужбовців, на 100 осіб, а також відправляє в країну ЗРК.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.

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– Ще до Мадридського саміту було зрозуміло, що наші союзники готові відповісти на сьогоднішні виклики безпеки у Балтійському регіоні. Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони у Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього Альянсу, – заявив Пабрікс.

Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR — NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2022

Джерело: Національні збройні сили Латвії; Delfi