Червень, 26 в 22:15

Україна закупила зброю в Німеччині. Йдеться про протитанкові гранатомети RGW 90 Matador.

Про це повідомив тижневик Welt am Sonntag. За власні кошти Україна придбала 2 900 одиниць озброєння безпосередньо у компанії виробника.

Що відомо про протитанкові гранатомети RGW 90 Matador, а також про їхні характеристики – далі в матеріалі.

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RGW 90 Matador

Гранатомети RGW 90 Matador виготовляє компанія Dynamit Nobel Defence, розташована у землі Північний Рейн – Вестфалія.

RGW 90 Matador – 90-мм одноразовий гранатомет, розроблений в результаті співпраці Сінгапуру та Ізраїлю. Спочатку гранатомет призначався як багатоцільова зброя для боротьби як з броньованою технікою, так і з різними перешкодами: стіни, двері, легкі польові укриття.

Прийнятий на озброєння у Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Словенії. У Німеччині гранатомет RGW 90 також відомий як Wirkmittel 90.

Характеристика RGW 90 Matador

Гранатомет RGW 90 Matador – це система активно-реактивного типу з реактивними гранатами, що споряджаються в пускову трубу тільки в заводських умовах.

Граната, оснащена розкладним хвостовим оперенням, вистрілюється з пускової труби невеликим зарядом, розташованим між двома поршнями. Передній поршень викидає гранату вперед, задній викидає назад протимасу у вигляді пластмасових гранул. Це забезпечує відсутність віддачі під час пострілу, а також відносну безпеку для оточуючих і самого стрільця.

Небезпечна зона поза гранатометом під час пострілу складає всього два метри. Після того, як граната віддаляється від стрілка на кілька метрів, автоматично вмикається розташований у ній маршовий твердопаливний двигун, що розганяє гранату до швидкості приблизно 250 м/с. Стабілізація реактивної гранати на траєкторії забезпечується розкладним пір’ям стабілізатора та обертанням гранати.

Загалом створили кілька модифікацій гранатомета:

RGW 90 HH (HEAT/HESH) – протитанковий фугасний або бронебійно-фугасний боєприпас, здатний пробивати броню понад 500 мм. Дальність використання складає 20-500 метрів.

RGW 90 HH-T HEAT/HESH-Tandem – тандемний боєприпас, здатний пробивати броню понад 700 мм на відстані до 600 м.

RGW 90 LRMP – осколковий протипіхотний боєприпас споряджений вольфрамовими кульками з площею ураження 45 на 30 м.

RGW 90 ASM – боєприпас для руйнування споруд, здатний утворити отвір в залізобетонній стіні достатній для проходження людини.

Matador є одним з найлегших 90 мм гранатометів – близько 8 кг. Може безпечно застосовуватися із приміщення площею менше ніж 15 квадратних метрів.

Технічні характеристики гранатомета RGW-90:

калібр – 90 мм;

довжина – 960-1080 мм;

вага – 7,5 – 9,2 кг залежно від варіанта;

ефективна дальність стрільби – від 20 до 500 м RGW-90 HH, до 1200 м RGW90 LRMP.

Крім того, Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер. З них уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України.

Джерело: Мілітарний

Фото: Мілітарний