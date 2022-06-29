Фейкові мінування паралізували роботу міністерств у Литві – підозрюють РФ

Червень, 29 в 6:37

Потік погроз про фейкові мінування паралізував роботу урядових міністерств, судів та поліцейських дільниць у Литві у вівторок.

Це викликало побоювання, що Росія посилює тиск на Литву у відповідь на обмеження вантажних перевезень на ізольовану російську територію.

Загрози мінувань, які все ж таки спричинили евакуацію будівель, були розіслані електронною поштою лише через день після того, як комп’ютерні хакери, пов’язані з російською державою, здійснили атаку на десятки литовських державних та приватних установ.

Зараз дивляться

Росія та Литва перебувають у напруженому протистоянні через залізничну лінію, яка проходить через територію Литви і з’єднує російський Калінінград на Балтійському морі з рештою Росії.

У заяві національної поліції Литви йдеться, що загрози вибухів були відправлені більш ніж десятку державних органів, ведеться розслідування.

Представники поліції заявили, що всі повідомлення надходили з одного і того ж облікового запису Yahoo і що найвірогідніше, що за цим стохть РФ. Але визначення відповідальності, додали вони, вимагатиме часу і залежатиме від того, чи надасть Yahoo повну інформацію про обліковий запис.