Червень, 29 в 15:09

Норвегія передасть Україні три ракетні системи MLRS M270 та 5 тис. гранат. Міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам повідомив, що техніка, яка перебуває на зберіганні, потребує модернізації.

Але Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вона їх підготувала для подальшої відправки в Україну. Загалом у Норвегії на зберіганні є 12 таких ракетних систем.

– Це зброя, яка має дальність і точність, тому є значним внеском. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла далі боротися за свою свободу та незалежність, – наголосив міністр оборони Норвегії.

MLRS M270 – це реактивна пускова установка. Вона призначена для виконання бойових завдань в будь-який час доби та за різних погодних умов.

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MLRS M270 використовують для ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.

Установка може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети.

Джерело: Уряд Норвегії