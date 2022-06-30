Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам з 1 липня

Червень, 30 в 7:39

Консульство Бельгії в Росії з 1 липня припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних. Положення діятиме на невизначений термін.

Зазначається, що з липня візовий центр Бельгії в РФ прийматиме заяви лише на студентські, робочі візи, а також візи для возз’єднання сім’ї.

У посольстві Бельгії не називають причину припинення видачі туристичних та інших короткострокових віз, також не повідомляється і про терміни відновлення їх оформлення.

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Як зазначили у VFS Global, заяви на отримання короткострокової візи для перебування в країні менше 90 днів з 1 липня не прийматимуться. До цієї категорії входять і туристичні візи.

Джерело: VFS Global