Формула-1 відхрестилася від заяви Екклстоуна, який готовий “прийняти кулю” за Путіна
Представники чемпіонату Формула-1 відреагували на коментарі ексголови організації Берні Екклстоуна про війну в Україні.
Вони оприлюднили заяву, в якій не підтримали прихильність бізнесмена до президента РФ Путіна.
– Коментарі, зроблені Берні Екклстоуном, є лише його особистим поглядом, і вони дуже різко контрастують з позицією сучасних цінностей нашого спорту, – йдеться у повідомленні.
After this, F1 says: “The comments made by Bernie Ecclestone are his personal views and are in very stark contrast to position of the modern values of our sport.” #F1 https://t.co/o25WYbGUvKЗараз дивляться
— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 30, 2022
Нагадаємо, що раніше британський бізнесмен публічно підтримав Володимира Путіна, зазначивши, що готовий “прийняти за нього кулю”.
– Я все одно прийняв би за нього кулю. Я б хотів, щоб не було боляче, але якщо це так, я б все одно прийняв кулю, тому що він першокласна людина. Те, що він робить — це те, що він вважав правильним для Росії, – сказав Берні Екклстоун.
Натомість у війні, яку РФ розв’язала проти України, Екклстоун звинуватив Володимира Зеленського.
– Я абсолютно впевнений, що якби Україна хотіла правильно вийти з ситуації, вона могла б це зробити. Якщо подумати, нашому другові в Україні (Зеленському – Ред.) було набагато простіше це все зупинити. Зеленський раніше був коміком, і, судячи з усього, має намір продовжувати цю професію, тому що якби він подумав і доклав достатньо зусиль для розмови з Путіним і вислухав би його, то міг би щось змінити, – сказав він.