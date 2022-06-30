Червень, 30 в 15:26

На саміті НАТО в Мадриді виник скандал через популярний картопляний салат “по-російськи”. Про це пише The Guardian.

У виданні уточнили, що таку страву продають повсюдно у барах та ресторанах Іспанії. У його складі – картопля, майонез та овочі.

– Російський салат на саміті НАТО? Я трохи здивований таким вибором страв, – заявив журналіст Іньякі Лопес іспанському виданню La Sexta.

Повідомляється, що протягом першого ж дня саміту страву перейменували на “традиційний салат”, проте іспанський шеф-кухар Хосе Андрес пішов ще далі.

Зараз дивляться

Він додав у рецепт кнедлики (відварний виріб із тіста чи картоплі, – Ред.) з помідорами та назвав страву українським салатом на знак солідарності з Україною.

Вперше “Український салат” подали на вечері міністрів оборони та закордонних справ у вівторок, 28 червня.

Повідомляється, що це стало продовженням ребрендингу, який розпочався минулого місяця, коли Андрес оголосив, що змінить назву страви у всіх своїх ресторанах, приєднавшись до хвилі барів та ресторанів, які зробили це в останні місяці.

Серед перших був Mesón Martin – ресторан із 30-річною історією у північному місті Сарагоса.